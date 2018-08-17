В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:07, 17 августа 2018
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На юге до +37°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 17 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +37°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +35°.

Прогноз на 17 августа / УНИАН
Прогноз на 17 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов. Семь отроков семь дождей несут.

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