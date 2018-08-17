В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
На юге до +37°.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
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На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +37°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +35°.
Согласно народному прогнозу, 17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов. Семь отроков семь дождей несут.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+35°... +19°
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Донецк+34°... +16°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+36°... +20°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+24°... +16°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+37°... +21°
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Полтава+31°... +18°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +19°
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Сумы+30°... +17°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+36°... +20°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+32°... +17°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 84 %
Давление: 756 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков: 48 %
Восход: 06:24
Закат 20:02
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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