В Киеве завтра без осадков, днем температура до +29°

17:00, 16 августа 2018
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Вечером в столице до +24°.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 августа, в Киеве без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:47, а зайдет в 20:16.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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