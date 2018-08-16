Завтра в Украине будет очень жарко, на юге температура поднимется до +37° (видеопрогноз)

16:30, 16 августа 2018
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На западе пройдут дожди с грозами.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

На западе и севере Украины объявили штормовое предупреждение

На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +37°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +35°.

Согласно народному прогнозу, 17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов. Семь отроков семь дождей несут.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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