Завтра в Украине будет очень жарко, на юге температура поднимется до +37° (видеопрогноз)
На западе пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
На западе и севере Украины объявили штормовое предупреждение
На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +37°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +35°.
Согласно народному прогнозу, 17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов. Семь отроков семь дождей несут.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 17 августа
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+34°... +19°
-
Донецк+35°... +17°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+36°... +20°
-
Ивано-Франковск+23°... +14°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+33°... +20°
-
Луганск+34°... +15°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+35°... +20°
-
Одесса+36°... +21°
-
Полтава+32°... +19°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+34°... +19°
-
Сумы+33°... +17°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+34°... +19°
-
Херсон+37°... +20°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+33°... +17°
-
Чернигов+27°... +16°
-
Черновцы+26°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 74 %
Давление: 755 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков: 5 %
Восход: 06:23
Закат 20:03
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей