Потоп в Киеве: опубликованы впечатляющие фото последствий

15:31, 16 августа 2018
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В районе Национального цирка Украины воды местами было по пояс.

В Киеве ночью бушевал ураган / УНИАН
В Киеве ночью бушевал ураган / УНИАН

В ночь на 16 августа в Киеве прошел ураган: в центре Киева обрушилась часть горевшего ранее здания, упал столб. На Подоле не ходили трамваи, поскольку рельсы в грязи.

Впечатляющими фото последствий стихии в Facebook поделился Владимир Бугаенко.

В районе Национального цирка Украины град побил рекламные вывески, были повалены деревья, а воды местами было по пояс.

Отметим, синоптики предупреждают, что сегодня гроза может продолжиться, и просят жителей Киева быть острожными.

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