Потоп в Киеве: опубликованы впечатляющие фото последствий
В районе Национального цирка Украины воды местами было по пояс.
В ночь на 16 августа в Киеве прошел ураган: в центре Киева обрушилась часть горевшего ранее здания, упал столб. На Подоле не ходили трамваи, поскольку рельсы в грязи.
Впечатляющими фото последствий стихии в Facebook поделился Владимир Бугаенко.
В районе Национального цирка Украины град побил рекламные вывески, были повалены деревья, а воды местами было по пояс.
Отметим, синоптики предупреждают, что сегодня гроза может продолжиться, и просят жителей Киева быть острожными.
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