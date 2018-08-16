Потоп в Киеве: опубликованы впечатляющие фото последствий

В районе Национального цирка Украины воды местами было по пояс.

В Киеве ночью бушевал ураган / УНИАН

В ночь на 16 августа в Киеве прошел ураган: в центре Киева обрушилась часть горевшего ранее здания, упал столб. На Подоле не ходили трамваи, поскольку рельсы в грязи.

Впечатляющими фото последствий стихии в Facebook поделился Владимир Бугаенко.

В районе Национального цирка Украины град побил рекламные вывески, были повалены деревья, а воды местами было по пояс.

Отметим, синоптики предупреждают, что сегодня гроза может продолжиться, и просят жителей Киева быть острожными.