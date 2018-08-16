Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

14:37, 16 августа 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 16-17 августа почти во всех регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Сегодня в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"16-17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыл ливень, который сопровождался сильным ветром и градом. Сильно пострадала главная улица столицы - Крещатик.

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