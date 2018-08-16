На западе и севере Украины объявили штормовое предупреждение

12:49, 16 августа 2018
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Местами ожидается град.

Во многих областях ожидаются грозы и сильный ветер / фото УНИАН
Во многих областях ожидаются грозы и сильный ветер / фото УНИАН

В четверг, 16 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются грозы, ливни и сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 16 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за ливня, прошедшего в ночь на 16 августа, заблокировано движение трамваев маршрута № 18.

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