В Киеве непогода прошла полосой: КГГА назвала наиболее пострадавшие районы

Повалено около 200 деревьев, 5 опор электропередач, повреждены кровли и фасады домов.

Синоптики предупредили о том, что сегодня в столице ожидается еще одна гроза / фото kiev.informator.ua

В Киеве ночная непогода прошла полосой: больше всего пострадали Шевченковский, Печерский, Днепровский районы и часть Деснянского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, повалено около 200 деревьев и 5 опор электропередач.

«Есть повреждения кровель и фасадов зданий. Более-менее серьезные повреждения - это 5 домов. И самые большие повреждения на Крещатике, на углу Крещатика с ул. Богдана Хмельницкого. Был поврежден фасад здания, сейчас не эксплуатируется. В настоящее время по всем ситуациях приняты меры», - сказал городской чиновник.

Он отметил, к ликвидации аварии с 4 утра было привлечено 50 работников спецподразделений управления чрезвычайных ситуаций. Также работают почти 1 тыс. коммунальщиков и 50 единиц спецтехники.

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«Были проблемы с движением трамваев по ул. Глубочицкой и Борщаговской. По состоянию на 10. 00 движение восстановлено, трамваи работают. Проблем с передвижением общественного транспорта в настоящее время в городе нет», - заверил Пантелеев.

Он отметил, что в этот раз есть проблемы, которые уже повторились, в частности, это касается затопления проезжей части возле метро «Дорогожичи», на ул. Елены Телиги.

«Сегодня также мы имели там проблемы. Работала система дренажных насосов, но все равно подтопление произошло. То есть, мощностей той насосной группы, вероятно, не хватает, чтобы в такие аномальные дожди убирать своевременно все осадки. Поэтому сейчас группа инженеров работает над тем, чтобы поставить правильный «диагноз» и выработать именно по этому объекту инженерные решения, которые позволят нам в дальнейшем избежать таких осложнений движения», - сказал заместитель главы КГГА.

Он добавил, что в отношении других объектов также работают соответствующие службы и по каждому из них будет сделан необходимый вывод.

«Мы сегодня способны реагировать на любые погодные вызовы, и это мы доказали в течение последних 5-6 часов», - добавил Пантелеев, информируя о ликвидации основных чрезвычайных ситуаций, возникших в результате стихии прошлой ночью.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 августа над Киевом прошла мощная гроза с градом. В результате часть улиц были затоплены и закрыты для движения транспорта. Кроме того, поваленные деревья заблокировали выезд троллейбусов из депо, из-за чего утром был отменен ряд троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Синоптики предупредили о том, что сегодня в столице ожидается еще одна гроза.