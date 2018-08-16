Крещатик затопило: как главная улица страны ночью ушла под воду (фото, видео)
Ночью главную улицу столицы затопило.
Крещатик пострадал от разгула стихии / kiev.informator.ua
В ночь на четверг, 16 августа, на Киев обрушилась гроза, которая сопровождалась сильным ветром и градом. Сильно пострадала главная улица столицы - Крещатик.
Стихия в центре города поломала каштаны, рекламные щиты и вывески. Ночью один из участков дороги был полностью затоплен, а на пешеходную зону намыло грязи передает "Информатор".
С утра работники коммунальных служб вручную собирали ветки и чистили забившиеся ливнестоки.
Синоптики предупреждают, что сегодня днем гроза может продолжиться, и просят жителей Киева быть острожными.
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