Запасайтесь дождевиками: синоптик рассказала, как долго продлятся грозы на Киевщине
До воскресенья включительно на Киевщине сохраняется возможность локальных кратковременных дождей.
Дожди в Киеве и Киевской области продлятся до конца недели. Жара в столице спадет.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает "Главред".
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"С16 августа в Киев придет атмосферный фронт, пройдут локальные кратковременные дожди и спадет жара. Такая синоптическая ситуация останется до конца недели. То есть до воскресенья включительно на Киевщине сохраняется возможность локальных кратковременных дождей: прошел короткий дождь, и за ним сразу - прояснение и солнце", - рассказывает синоптик.
"Тем, кто в эти выходные дни собирается на рыбалку или на природу, я просто советовала бы взять дождевик и палатку. Ведь дождь не будет лить бесконечно. Температура воздуха будет комфортной, не будет уже сильной жары, будет +27... +29 градусов. Поэтому, конечно, на локальный дождь рассчитывать надо, но температура будет комфортная", - отмечает Диденко.
Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 16 августа, на Киев обрушилась гроза с порывами ветра и градом. Улицу Крещатик затопило, а затем вода хлынула в торговый центр «Метроград».
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