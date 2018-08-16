Запасайтесь дождевиками: синоптик рассказала, как долго продлятся грозы на Киевщине

До воскресенья включительно на Киевщине сохраняется возможность локальных кратковременных дождей.

Киев накрыл атмосферный фронт / kiev.informator.ua

Дожди в Киеве и Киевской области продлятся до конца недели. Жара в столице спадет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает "Главред".

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"С16 августа в Киев придет атмосферный фронт, пройдут локальные кратковременные дожди и спадет жара. Такая синоптическая ситуация останется до конца недели. То есть до воскресенья включительно на Киевщине сохраняется возможность локальных кратковременных дождей: прошел короткий дождь, и за ним сразу - прояснение и солнце", - рассказывает синоптик.

"Тем, кто в эти выходные дни собирается на рыбалку или на природу, я просто советовала бы взять дождевик и палатку. Ведь дождь не будет лить бесконечно. Температура воздуха будет комфортной, не будет уже сильной жары, будет +27... +29 градусов. Поэтому, конечно, на локальный дождь рассчитывать надо, но температура будет комфортная", - отмечает Диденко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 16 августа, на Киев обрушилась гроза с порывами ветра и градом. Улицу Крещатик затопило, а затем вода хлынула в торговый центр «Метроград».