В Киеве из-за ночного ливня заблокировано движение трамваев маршрута № 18
Утром из-за непогоды из депо не могли выехать трамваи.
В Киеве из-за ливня, прошедшего в ночь на 16 августа, заблокировано движение трамваев маршрута № 18.
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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КП "Киевпастранс".
Так, с 06:15 на ул. Глубочицкая, 72 в направлении ул. Старовокзальной заблокировано движение трамваев маршрута № 18 из-за заноса трамвайной колеи песком. На месте работают ответственные службы города и КП.
Кроме того, два дерева, которые упали, заблокировали с 05:00 выезд троллейбусов из депо № 2 и движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, движение троллейбусов № 2 в направлении м. "Шулявская", троллейбусов №№ 22, 27, 30 до Индустриального путепровода и троллейбусов маршрута № 30 "ул. Милославская – ст. Зенит". Сейчас движение восстановлено.
Также с 05:50 на ул. Освободителей, 7 в направлении Дарницкой площади водой залило проезжую часть, из-за чего были заблокированы №№ 29, 50, 50к троллейбусные маршруты. Движение было восстановлено в 06:25.
Напомним, в ночь на 16 августа Киев накрыл мощный ливень с молниями, а местами и с градом.
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