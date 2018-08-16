В ГСЧС рассказали, на каких улицах Киева стихия повалила деревья и устроила потоп

Для ликвидации последствий непогоды ГСЧС всего привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

Спасателями зафиксировано 14 поваленных деревьев / фото dsns.gov.ua

В ночь на 16 августа в результате непогоды произошел ряд событий, для ликвидации которых привлекались подразделения ГУ ГСЧС Украины в. м. Киеве.

Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в г. Киеве, зафиксировано 14 поваленных деревьев:

На ул. Петровская аллея, (напротив входа к стадиону Лобановского), убраны деревья.

На ул. Дегтяревская пересечение Довженко, убрано 3 дерева с проезжей части дороги.

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На ул. Трехсвятительськая, 9, убраны деревья с проезжей части дороги.

На ул. Русановская набережная, 18, убраны деревья с проезжей части дороги - въезд в подстанцию Скорой медицинской помощи.

На ул. Ванды Василевской/проул.Тбилисский - убраны деревья с проезжей части дороги.

На ул. Большая Васильковская, 23-А, упало дерево на проезжую часть дороги.

На ул. Московская, 36, снята часть свисающей металлической кровли 5-ти этажного жилого дома.

На ул. Котовского, 11, предоставлялась помощь по буксированию 1-го автомобиля из ямы.

Возле метро Черниговская под мостом предоставлялась помощь по буксированию 3-х подтопленных автомобилей.

фото dsns.gov.ua

Также спасатели сообщили о случаях подтоплений – было откачано 45 м. куб. воды. Отмечается, что проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева.

Вследствие непогоды на ул. Братиславская, 8 А, металлическая вышка мобильной связи «Киевстара» свисает из 5-ти этажного жилого дома. На месте работают спасатели КАРС КГГА, которые ожидают автокран и представителей мобильной связи. Также на проул. Поліитехническом, 1/33, наклонилась елка высотой 15 метров. Представители Киевзеленстрой будут проводить работы по ее восстановлению.

«Для ликвидации последствий ненастья от ГСЧС всего привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц техники», – уточнили спасатели.