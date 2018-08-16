Новый удар стихии: синоптики предупреждают киевлян о грозе
Непогода в столице продолжится.
Сегодня, 16 августа, в Киеве ожидается гроза.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
"В столице 16 августа ожидается гроза", - говорится в сообщении.
В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендовано немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в ночь на 16 августа Киев накрыл мощный ливень с молниями, а местами и с градом.
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