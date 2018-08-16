Последствия ночной стихии в Киеве: поваленные столбы, град и затопленные улицы (фото, видео)

В центре Киева обрушилась часть горевшего ранее здания, также затопило "Метроград" и Крещатик.

В ночь на четверг, 16 августа, на Киев обрушилась гроза с порывами ветра и градом. Улицу Крещатик затопило, а затем вода хлынула в торговый центр «Метроград».

Жители столицы делятся фотографиями киевского "апокалипсиса". В центре Киева обрушилась часть горевшего ранее здания, упал столб. На Подоле не ходят трамваи, поскольку рельсы в грязи.

Как сообщает "Информатор", стихия в центре города поломала каштаны, рекламные щиты и вывески.

ВИДЕО: Информатор

Ветки деревьев валяются на тротуаре и проезжей части. Там же после грозы еще стоит вода. Но уже ранним утром коммунальные службы начали устранять последствия стихии.

Участок дороги по центральной улице, который ночью был полностью затоплен, уже практически очистили. Но полиция еще следит, чтобы там не ездили автомобили. На Крещатике работники вручную собирают ветки из ливнестоков, которые забились. Но, по их словам, скоро в этом деле поможет спецтехника, она уже в пути. Также коммунальщики убирают обломки деревьев с тротуаров и проезжей части, очищают улицы от мусора. А потом моют асфальт от грязи, которую намыло стоками воды на пешеходную зону.

По состоянию на 08:00 дорогу для движения транспорта по улице Крещатик уже открыли. В спецтехнику собирают обломки деревьев и веток на тротуаре.

Как сообщалось, в результате ливней также полностью затопило Подол. Вода на дорогах доставала машинам "по пояс".