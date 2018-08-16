В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до +27°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
Мощный ливень с апокалиптической грозой накрыл Киев посреди ночи, полностью затопив улицы (видео)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-западный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:18.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 августа, в Украине практически без осадков, на юге до +36°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+35°... +19°
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Донецк+35°... +18°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+36°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+35°... +16°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +14°
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Николаев+36°... +19°
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Одесса+36°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+33°... +19°
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Сумы+32°... +17°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+34°... +19°
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Херсон+36°... +20°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+25°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 68 %
Давление: 755 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 06:23
Закат 20:03
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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