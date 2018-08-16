Сегодня в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

На юге до +36°.

Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 августа, в Украине практически без осадков, на юге до +36°.

Читайте также Мощный ливень с апокалиптической грозой накрыл Киев посреди ночи, полностью затопив улицы (видео)

На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +36°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +35°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.