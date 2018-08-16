Сегодня в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

08:05, 16 августа 2018
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На юге до +36°.

Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН
Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 августа, в Украине практически без осадков, на юге до +36°.

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На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +36°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +35°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН
Прогноз на 16 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
68 %
755 мм
1.9 м/с
4 %
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