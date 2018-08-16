Мощный ливень с апокалиптической грозой накрыл Киев посреди ночи, полностью затопив улицы (видео)

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Киев в три часа ночи накрыло самое мощное атмосферное пятно из возможных.

Фото разгулявшейся стихии публикуют пользователи соцсетей / фото instagram.com/alenasaenko_

В ночь на 16 августа Киев накрыл мощный ливень с молниями, а местами и с градом.

Видео и фото стихии публикуют пользователи соцсетей, многих из которых разбудила громкая гроза.

Видео: SvetVarKi PAN

Видео: ejikgofman

Как сообщает ТСН, в результате ливней полностью затопило Подол. Вода на дорогах доставала машинам "по пояс". С Андреевского спуска вода смывала брусчатку, улица Сагайдачного сейчас в грязи и кирпиче.

В Киеве в ночь на 16 августа прошел мощный ливень. Улицы превратились в реки pic.twitter.com/vhsiZjzzKf — ТСН.иа (канал 1+1) (@tsnua) August 16, 2018

Последствия мощного урагана в Киеве также видны и на центральной улице - Крещатике. Как пишет УП, в результате порывов ветра сорвало баннер со старого Центрального гастронома (который горел в прошлом году) и грязь потянуло за собой часть фасада. К гастроному приехали спасатели.

Как сообщает "Информатор.Киев" на странице в Facebook, Крещатик был сильно подтоплен, стоки не справлялись с таким количеством воды.

"Посреди дороги застрял автомобиль. В воде стоит на аварийке. улицу затопило полностью. Машины просто не могут проехать. Многие из них разворачиваются, и едут обратно", - говорится в сообщении.

На видео видно как такси пыталось проехать по улице, однако застряло в воде.

Также сообщается, что затоплен "Метроград" на Бессарабке. На верхнем этаже вода сошла, на нижнем еще нет. На видео видно, как вода сильным потоком льющаяся по лестнице вниз.

Кроме того, другие свидетели сообщают, что завалена деревьями парковая аллея.

Пользователи соцсетей пишут, что на Академгородке выпал град, хотя сильного дождя там не было.

#град #киев Публикация вот Андрей (@bilovus.andriy) 15 Авг 2018 в 5:57 PDT

Видео: Darii nika

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Киев в три часа ночи накрыл самое мощное атмосферное пятно из возможных.

"Непогода смещается на северо-восток, поэтому жителям Черниговщины и Сумщины советуют приготовиться", - написала Диденко.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 июля, в Киеве прошел ливень, в результате которого были повалены деревья, затоплены дороги и подземные переходы.