В Киеве завтра спадет жара, температура до +27°
Завтра в столице будет облачно с прояснениями.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
Синоптик рассказала, когда в Киеве спадет адская жара
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-западный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:18.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 августа, в Украине практически без осадков, на юге до +36°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+31°... +18°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+30°... +18°
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Запорожье+36°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+32°... +18°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+22°... +15°
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Николаев+35°... +18°
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Одесса+35°... +19°
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Полтава+33°... +20°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+34°... +20°
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Сумы+33°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+33°... +19°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+29°... +17°
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Черкассы+34°... +16°
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Чернигов+33°... +17°
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Ощущается как: +22 °
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Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
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Видимость: 16 км
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