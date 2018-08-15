В Киеве завтра спадет жара, температура до +27°

17:00, 15 августа 2018
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Завтра в столице будет облачно с прояснениями.

Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com
Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.

Синоптик рассказала, когда в Киеве спадет адская жара

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-западный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 августа, в Украине практически без осадков, на юге до +36°.

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