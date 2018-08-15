Завтра в Украине ожидается жаркая погода, на юге до +36° (видеопрогноз)
На западе местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 августа, в Украине практически без осадков, на юге до +36°.
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На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +36°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +35°.
Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 16 августа
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Погода в Украине
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Винница+31°... +18°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+30°... +18°
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Запорожье+36°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+32°... +18°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+22°... +15°
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Николаев+35°... +18°
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Одесса+35°... +19°
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Полтава+33°... +20°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+34°... +20°
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Сумы+33°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+33°... +19°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+29°... +17°
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Черкассы+34°... +16°
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Чернигов+33°... +17°
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Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 73 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:22
Закат 20:04
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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