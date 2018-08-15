Американский штат Нью-Джерси пострадал от наводнения (видео)

15:33, 15 августа 2018
7
0

Десятки людей оказались в плену стихии.

Наводнение накрыло Нью-Джерси / twitter.com/NewJerseyFuture
Наводнение накрыло Нью-Джерси / twitter.com/NewJerseyFuture

Американский штат Нью-Джерси пострадал от мощного наводнения, многие города остались отрезанными от внешнего мира.

Наводнение на Филиппинах: два человека погибли, один пропал без вести

Магистрали затоплены, добраться туда на лодках невозможно из-за бурных потоков, разрушающие все на своем пути, говорится в сюжете ТСН.

Эти кадры сняли сотрудники одного из автосалонов: большая вода унесла с площадки несколько новеньких машин. Десятки людей оказались в плену стихии.

Напомним, тайфун "Яги" обрушился на провинцию Шаньдун на востоке Китая, в результате пострадали 253,7 тыс. местных жителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик рассказала, когда в Украине начнет спадать жара Синоптик рассказала, когда в Украине начнет спадать жара
В Китае в результате двух афтершоков 24 человека получили травмы В Китае в результате двух афтершоков 24 человека получили травмы
В Киеве сегодня без осадков, днем жара до +32° В Киеве сегодня без осадков, днем жара до +32°
Синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало осени: сентябрь придет с дождями Синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало осени: сентябрь придет с дождями
В Киеве завтра без осадков, температура до +32° В Киеве завтра без осадков, температура до +32°
Завтра в Украину придет адская жара, на юге до +35° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет адская жара, на юге до +35° (видеопрогноз)
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1 В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
73 %
754 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей