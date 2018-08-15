Американский штат Нью-Джерси пострадал от наводнения (видео)
Десятки людей оказались в плену стихии.
Американский штат Нью-Джерси пострадал от мощного наводнения, многие города остались отрезанными от внешнего мира.
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Магистрали затоплены, добраться туда на лодках невозможно из-за бурных потоков, разрушающие все на своем пути, говорится в сюжете ТСН.
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Эти кадры сняли сотрудники одного из автосалонов: большая вода унесла с площадки несколько новеньких машин. Десятки людей оказались в плену стихии.
Напомним, тайфун "Яги" обрушился на провинцию Шаньдун на востоке Китая, в результате пострадали 253,7 тыс. местных жителей.
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