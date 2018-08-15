Синоптик рассказала, когда в Киеве спадет адская жара
Сегодня в столице до +34 градусов.
Уже завтра, 16 августа, в Киеве ожидается снижение температуры воздухе до +25...+29 градусов.
В Киеве сегодня без осадков, днем жара до +32°
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"На западе Украины жара спадет уже сегодня, а вот 16 августа к этой приятной тенденции присоединятся еще и северные области, включительно с Киевом. Температура воздуха составит в течение дня +25...+29 градусов", - говорится в сообщении.
А вот сегодня, 15 августа, в столице может быть самая высокая температура воздуха за весь летний сезон: до +34 градусов.
Напомним, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+31°... +18°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+34°... +17°
-
Житомир+30°... +18°
-
Запорожье+36°... +20°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+32°... +18°
-
Кировоград+34°... +18°
-
Луганск+33°... +16°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+22°... +15°
-
Николаев+35°... +18°
-
Одесса+35°... +19°
-
Полтава+33°... +20°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+34°... +20°
-
Сумы+33°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+33°... +19°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницкий+29°... +17°
-
Черкассы+34°... +16°
-
Чернигов+33°... +17°
-
Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 73 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:22
Закат 20:04
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей