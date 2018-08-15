Синоптик рассказала, когда в Киеве спадет адская жара

Сегодня в столице до +34 градусов.

Жара в Киеве начнет спадать уже завтра / фото УНИАН

Уже завтра, 16 августа, в Киеве ожидается снижение температуры воздухе до +25...+29 градусов.

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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На западе Украины жара спадет уже сегодня, а вот 16 августа к этой приятной тенденции присоединятся еще и северные области, включительно с Киевом. Температура воздуха составит в течение дня +25...+29 градусов", - говорится в сообщении.

А вот сегодня, 15 августа, в столице может быть самая высокая температура воздуха за весь летний сезон: до +34 градусов.

Напомним, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.