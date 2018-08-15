Синоптик рассказала, когда в Украине начнет спадать жара

Завтра в Киеве, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, температура упадет до +28,+29 градусов.

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Украина и сегодня, и завтра – одна из самых горячих в Европе.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в южной части, на Востоке и в Центре ожидается +30+35 градусов, что провоцирует очень высокий уровень пожарной опасности.

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«На Западе Украины жара упадет уже сегодня, а вот 16-го августа к этой приятной тенденции присоединятся еще и северные области, включительно с Киевом. Температура воздуха составит в течение дня +25+29 градусов. Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории – сухо», – написала она.

Синоптик отметила, что в Киеве сегодня может быть не высокая температура воздуха за весь летний сезон, до +34 градусов. «А вот завтра - задерживаем дыхание - жара, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, упадет в столице до +28,+29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой», – сообщает Диденко.

По ее словам, до Спаса ситуация будет такой: по Западу и Северу будут ходить местные периодические дожди с грозами, +25+29 градусов. А на Юге, Востоке и в большинстве Центра будет «кусаться лютая жара и светить палящее солнце», на Винниччине будет чуть ниже температура воздуха.