Синоптик рассказала, когда в Украине начнет спадать жара
Завтра в Киеве, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, температура упадет до +28,+29 градусов.
Украина и сегодня, и завтра – одна из самых горячих в Европе.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в южной части, на Востоке и в Центре ожидается +30+35 градусов, что провоцирует очень высокий уровень пожарной опасности.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
«На Западе Украины жара упадет уже сегодня, а вот 16-го августа к этой приятной тенденции присоединятся еще и северные области, включительно с Киевом. Температура воздуха составит в течение дня +25+29 градусов. Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории – сухо», – написала она.
Синоптик отметила, что в Киеве сегодня может быть не высокая температура воздуха за весь летний сезон, до +34 градусов. «А вот завтра - задерживаем дыхание - жара, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, упадет в столице до +28,+29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой», – сообщает Диденко.
По ее словам, до Спаса ситуация будет такой: по Западу и Северу будут ходить местные периодические дожди с грозами, +25+29 градусов. А на Юге, Востоке и в большинстве Центра будет «кусаться лютая жара и светить палящее солнце», на Винниччине будет чуть ниже температура воздуха.
Погода в Украине
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Винница+31°... +18°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+30°... +18°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+32°... +18°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+22°... +15°
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Николаев+34°... +18°
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Одесса+35°... +19°
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Полтава+33°... +20°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+34°... +20°
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Сумы+33°... +16°
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Тернополь+28°... +15°
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Харьков+34°... +19°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+29°... +17°
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Черкассы+34°... +16°
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Чернигов+33°... +17°
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Черновцы+28°... +18°