Из-за тайфуна "Яги" в Китае пострадали более 250 тысяч человек
От наводнений пострадали шесть городов.
Тайфун "Яги" обрушился на провинцию Шаньдун на востоке Китая, в результате пострадали 253,7 тыс. местных жителей.
На северо-западе Италии из-за схода оползня эвакуировали около 200 человек
Стихия повредила посевы сельхозкультуры на площади 23,4 тыс. га. В частности, полностью уничтожены посевы на 1815 га, передает Xinhua со ссылкой на местную администрацию.
"Яги" принес дожди почти на всю территорию провинции, из-за чего от наводнений в разной степени пострадали шесть городов. На данный момент ведется работа по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Напомним, не менее 20 человек погибли из-за проливных дождей в индийском штате Керала. Жертвы были зафиксированы в районах Идукки, Малаппурам, Кожикоде и Ваянад.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+31°... +18°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+34°... +17°
-
Житомир+30°... +18°
-
Запорожье+34°... +20°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+32°... +18°
-
Кировоград+34°... +18°
-
Луганск+33°... +16°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+22°... +15°
-
Николаев+34°... +18°
-
Одесса+35°... +19°
-
Полтава+33°... +20°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+34°... +20°
-
Сумы+33°... +16°
-
Тернополь+28°... +15°
-
Харьков+34°... +19°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницкий+29°... +17°
-
Черкассы+34°... +16°
-
Чернигов+33°... +17°
-
Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 18 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 72 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:22
Закат 20:04
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей