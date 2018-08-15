Из-за тайфуна "Яги" в Китае пострадали более 250 тысяч человек

От наводнений пострадали шесть городов.

Тайфун "Яги" обрушился на восточный Китай / REUTERS

Тайфун "Яги" обрушился на провинцию Шаньдун на востоке Китая, в результате пострадали 253,7 тыс. местных жителей.

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Стихия повредила посевы сельхозкультуры на площади 23,4 тыс. га. В частности, полностью уничтожены посевы на 1815 га, передает Xinhua со ссылкой на местную администрацию.

"Яги" принес дожди почти на всю территорию провинции, из-за чего от наводнений в разной степени пострадали шесть городов. На данный момент ведется работа по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, не менее 20 человек погибли из-за проливных дождей в индийском штате Керала. Жертвы были зафиксированы в районах Идукки, Малаппурам, Кожикоде и Ваянад.