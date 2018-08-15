На реках Украины ожидается повышение уровней воды

Негативных последствий не прогнозируется.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В течение 15-17 августа на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 15-17 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 08:00 14 августа без негативных последствий. При сильных ливнях 15 августа возможно формирование значительного местного стока, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

Напомним, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.