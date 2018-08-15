Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

10:45, 15 августа 2018
0
0

Пожарная опасность сохранится до 17 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Центральный Китай страдает от засухи, людям не хватает питьевой воды

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15-17 августа кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +35°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем жара до +32° В Киеве сегодня без осадков, днем жара до +32°
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
Синоптик рассказал, когда в Украине спадет тропическая жара Синоптик рассказал, когда в Украине спадет тропическая жара
В Киеве завтра без осадков, температура до +32° В Киеве завтра без осадков, температура до +32°
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1 В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
Наводнение на Филиппинах: два человека погибли, один пропал без вести Наводнение на Филиппинах: два человека погибли, один пропал без вести

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
753 мм
2.6 м/с
2 %
Лента новостей