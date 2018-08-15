Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность сохранится до 17 августа.
В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"15-17 августа кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +35°.
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