Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность сохранится до 17 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15-17 августа кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +35°.