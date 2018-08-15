В Китае в результате двух афтершоков 24 человека получили травмы
Землетрясение произошло 13 августа.
В результате двух афтершоков магнитудой 5,0 в китайской провинции Юньнань 24 человека получили травмы.
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
Афтершок магнитудой 5,0 произошло в 03:50 14 августа в уезде Тунхай, эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 24,19 градуса северной широты и 102,71 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 6 км, передает Синьхуа со ссылкой на Китайскую сейсмологическую сеть.
Землетрясение произошло 13 августа. Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 24,19 градуса северной широты и 102,71 градуса восточной долготы. Землетрясение повредило или разрушило минимум 18 строений, а также вызвало перебои с электроснабжением и связью.
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