В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

08:04, 15 августа 2018
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На юге до +35°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.

В Украине сохраняется пожарная опасность

На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

В северных областях без осадков. Температура до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.

Прогноз на 15 августа / УНИАН
Прогноз на 15 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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