В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
На юге до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.
В Украине сохраняется пожарная опасность
На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.
В северных областях без осадков. Температура до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.
Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.
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Погода в Украине
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Винница+31°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+32°... +19°
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Запорожье+34°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +16°
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Киев+32°... +18°
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Кировоград+33°... +17°
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Луганск+33°... +15°
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Луцк+26°... +16°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+35°... +18°
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Одесса+34°... +18°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+33°... +21°
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Сумы+33°... +15°
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Тернополь+27°... +16°
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Харьков+32°... +19°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+34°... +17°
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Чернигов+32°... +18°
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Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 72 %
Давление: 753 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:22
Закат 20:04
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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