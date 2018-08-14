Синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало осени: сентябрь придет с дождями

20:00, 14 августа 2018
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Народный синоптик прогнозирует с 1 по 13 сентября сплошные дожди в Украине.

Начало сентября принесет дожди в Украину / фото УНИАН
Начало сентября принесет дожди в Украину / фото УНИАН

Конец лета и начало осени в Украине будут дождливыми, поэтому температура снизится.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, нашу страну накроет несколько волн дождей.

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"15-16 августа ожидается дождь по западной и цетральной части Украины, затем 20-21 августа. Эти дожди должны снизить температуру. 27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине", - заявил синоптик.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Украине погода в сентябре будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля. 

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