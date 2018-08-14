Синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало осени: сентябрь придет с дождями
Народный синоптик прогнозирует с 1 по 13 сентября сплошные дожди в Украине.
Конец лета и начало осени в Украине будут дождливыми, поэтому температура снизится.
Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, нашу страну накроет несколько волн дождей.
Синоптик рассказал, когда в Украине спадет тропическая жара
"15-16 августа ожидается дождь по западной и цетральной части Украины, затем 20-21 августа. Эти дожди должны снизить температуру. 27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине", - заявил синоптик.
Ранее синоптики прогнозировали, что в Украине погода в сентябре будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.
Погода в Украине
-
Винница+31°... +16°
-
Днепр+32°... +19°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+31°... +18°
-
Запорожье+33°... +19°
-
Ивано-Франковск+31°... +14°
-
Киев+32°... +18°
-
Кировоград+34°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+32°... +17°
-
Львов+30°... +16°
-
Николаев+33°... +18°
-
Одесса+30°... +16°
-
Полтава+32°... +19°
-
Ровно+32°... +17°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+31°... +16°
-
Тернополь+31°... +16°
-
Харьков+30°... +19°
-
Херсон+35°... +18°
-
Хмельницкий+31°... +17°
-
Черкассы+32°... +16°
-
Чернигов+30°... +17°
-
Черновцы+31°... +17°