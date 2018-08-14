Синоптик рассказал, когда в Украине спадет тропическая жара
Синоптики ранее прогнозировали, что на Украину в среду-пятницу обрушится тропическая жара.
Жаркая погода в Украине уже к выходным ощутимо спадет, возможны дожди.
В Киеве завтра без осадков, температура до +32°
Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Обозреватель". Комментируя жару в Украине, синоптик спрогнозировал к 18 августа резкое снижение температуры на 7-8 градусов.
"Дневная температура будет 23-25 градусов, но не больше. До самого конца месяца, до 30 августа, такая погода будет удерживаться - 24-27 градусов. Выше 30 она не должна подняться", - рассказал он.
Как сообщала Погода УНИАН, 15 августа на востоке Украины без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.
В северных областях без осадков. Температура до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.
Погода в Украине
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Винница+31°... +16°
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Днепр+32°... +19°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+31°... +18°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+31°... +14°
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Киев+32°... +18°
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Кировоград+34°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+32°... +17°
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Львов+30°... +16°
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Николаев+33°... +18°
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Одесса+30°... +16°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+32°... +17°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+31°... +16°
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Тернополь+31°... +16°
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Харьков+30°... +19°
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Херсон+35°... +18°
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Хмельницкий+31°... +17°
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Черкассы+32°... +16°
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Чернигов+30°... +17°
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Черновцы+31°... +17°