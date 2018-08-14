Синоптик рассказал, когда в Украине спадет тропическая жара

Синоптики ранее прогнозировали, что на Украину в среду-пятницу обрушится тропическая жара.

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Жаркая погода в Украине уже к выходным ощутимо спадет, возможны дожди.

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Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Обозреватель". Комментируя жару в Украине, синоптик спрогнозировал к 18 августа резкое снижение температуры на 7-8 градусов.

"Дневная температура будет 23-25 градусов, но не больше. До самого конца месяца, до 30 августа, такая погода будет удерживаться - 24-27 градусов. Выше 30 она не должна подняться", - рассказал он.

Как сообщала Погода УНИАН, 15 августа на востоке Украины без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

В северных областях без осадков. Температура до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.