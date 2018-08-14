В Киеве завтра без осадков, температура до +32°

Завтра в столице будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 августа, в Киеве без осадков, температура до +32°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +25°. Ветер южный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:44, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.

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