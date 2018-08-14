В Киеве завтра без осадков, температура до +32°
Завтра в столице будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 августа, в Киеве без осадков, температура до +32°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +34° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +25°. Ветер южный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:44, а зайдет в 20:20.
Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.
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Погода в Украине
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Винница+31°... +16°
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Днепр+32°... +19°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+31°... +18°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+31°... +14°
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Киев+32°... +18°
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Кировоград+34°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+32°... +17°
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Львов+30°... +16°
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Николаев+33°... +18°
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Одесса+30°... +16°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+32°... +17°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+31°... +16°
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Тернополь+31°... +16°
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Харьков+30°... +19°
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Херсон+35°... +18°
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Хмельницкий+31°... +17°
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Черкассы+32°... +16°
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Чернигов+30°... +17°
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Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 78 %
Давление: 752 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 33 %
Восход: 06:21
Закат 20:06
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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