Завтра в Украину придет адская жара, на юге до +35° (видеопрогноз)

В западных областях пройдут дожди с грозами.

Завтра в Украине будет жарко / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, температура до +34° (карта)

На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

В северных областях без осадков. Температура до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.

Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.