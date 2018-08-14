Завтра в Украину придет адская жара, на юге до +35° (видеопрогноз)

16:30, 14 августа 2018
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В западных областях пройдут дожди с грозами.

Завтра в Украине будет жарко / pixabay.com
Завтра в Украине будет жарко / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине местами ожидаются дожди с грозами, на юге до +35°.

В Украине сегодня без осадков, температура до +34° (карта)

На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

В северных областях без осадков. Температура до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.

Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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