В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1

15:27, 14 августа 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Чили произошло землетрясение / REUTERS
В Чили произошло землетрясение / REUTERS

Во вторник, 14 августа, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 113 км на северо-восток от города Икике. Очаг землетрясения залегал на глубине 99,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 13 августа в провинции Юньнань на юго-западе Китая, пострадали 18 человек.

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