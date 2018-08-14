В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 14 августа, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 113 км на северо-восток от города Икике. Очаг землетрясения залегал на глубине 99,8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 13 августа в провинции Юньнань на юго-западе Китая, пострадали 18 человек.
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