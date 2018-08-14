Центральный Китай страдает от засухи, людям не хватает питьевой воды

14:27, 14 августа 2018
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Температура поднялась выше 35 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В провинции Хунань в центральном Китае от засухи пострадали 134 тыс. гектаров посевов и около 25 тыс. человек испытывают сложности с доступом к питьевой воде.

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Аномальная жара стояла в провинции в течение нескольких дней, в большинстве районов температура поднялась выше 35 градусов, сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

В водохранилищах объем воды понизился на 22 процента по сравнению с нормой. На многих пахотных землях в деревнях в центре и на юге Хунани уже образовались расщелины.

Напомним, в северных странах Европы установилась аномальная для этой местности температура вохдуха.

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