Наводнение на Филиппинах: два человека погибли, один пропал без вести

Из-за наводнений пострадали более миллиона человек.

Филиппины страдают от наводнений / REUTERS

Два человека погибли, один пропал без вести в результате наводнений на Филиппинах. Около 60 тысяч человек эвакуированы.

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Наводнения вызвали сильные дожди, которые начались на прошлой неделе. Всего из-за наводнений пострадали более миллиона человек из 713 населенных пунктов, сообщает Euronews.

Стихия повредила более трех тысяч домов, дороги, мосты, порты и другие инфраструктурные объекты. В ближайшие дни ливни продолжатся. В некоторых районах страны сохраняется угроза затоплений и схода оползней.

Напомним, из-за мощного наводнения, которое охватило юг Франции, эвакуировали 1600 человек. 70-летний гражданин Германии, который работал в детском лагере, пропал без вести.