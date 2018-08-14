В результате землетрясения в Китае пострадали 18 человек

11:54, 14 августа 2018
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Землетрясение повредило шесть тысяч строений.

В Китае увелиилось число пострадавших в результате землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае увелиилось число пострадавших в результате землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения, которое произошло 13 августа в провинции Юньнань на юго-западе Китая, пострадали 18 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 436 человек

В той или иной степени землетрясение затронуло 48 тысяч жителей, свыше 6000 жилищ получили повреждения, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Пострадавшие госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

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