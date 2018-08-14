Лето задержится: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сентябрь

Осадков в сентябре будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и центре Украины.

Киев / REUTERS

Для тех украинцев, которые по тем или другим причинам отложили отпуск на сентябрь, у синоптиков есть хорошая новость – похоже, что лето не собирается быстро уходить и задержится в Украине еще на месяц.

В особенности это касается юга нашей страны, передает replyua.net.

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В том числе, синоптики прогнозируют, что в сентябре на погодные условия будет влиять антициклон. Осадков будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и центре Украины.

Температурный режим будет комфортным, сильной жары не прогнозируется, в пределах 20-25 градусов тепла на западе Украины и 26-28 градусов в других регионах. На юге страны воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов. Поэтому даже в начале осени можно без проблем отправляться к морю.

В Украине погода в первый месяц осени будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.

Как сообщал УНИАН, на севере Европы установилась аномальная жара.