Лето задержится: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сентябрь

11:22, 14 августа 2018
1058
0

Осадков в сентябре будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и центре Украины.

Киев / REUTERS
Киев / REUTERS

Для тех украинцев, которые по тем или другим причинам отложили отпуск на сентябрь, у синоптиков есть хорошая новость – похоже, что лето не собирается быстро уходить и задержится в Украине еще на месяц.

В особенности это касается юга нашей страны, передает replyua.net.

В Украине сохраняется пожарная опасность

В том числе, синоптики прогнозируют, что в сентябре на погодные условия будет влиять антициклон. Осадков будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и центре Украины.

Температурный режим будет комфортным, сильной жары не прогнозируется, в пределах 20-25 градусов тепла на западе Украины и 26-28 градусов в других регионах. На юге страны воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов. Поэтому даже в начале осени можно без проблем отправляться к морю.

В Украине погода в первый месяц осени будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля. 

Как сообщал УНИАН, на севере Европы установилась аномальная жара.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В результате землетрясения в Китае пострадали 18 человек В результате землетрясения в Китае пострадали 18 человек
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 436 человек Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 436 человек
В Киеве сегодня до +31°, без осадков В Киеве сегодня до +31°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +34° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +34° (карта)
В Киеве завтра будет жарко и без осадков В Киеве завтра будет жарко и без осадков
Завтра в Украине без осадков, на юге до +34° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге до +34° (видеопрогноз)
Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта) Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
78 %
752 мм
2.9 м/с
33 %
Лента новостей