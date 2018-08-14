Лето задержится: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сентябрь
Осадков в сентябре будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и центре Украины.
Для тех украинцев, которые по тем или другим причинам отложили отпуск на сентябрь, у синоптиков есть хорошая новость – похоже, что лето не собирается быстро уходить и задержится в Украине еще на месяц.
В особенности это касается юга нашей страны, передает replyua.net.
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В том числе, синоптики прогнозируют, что в сентябре на погодные условия будет влиять антициклон. Осадков будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и центре Украины.
Температурный режим будет комфортным, сильной жары не прогнозируется, в пределах 20-25 градусов тепла на западе Украины и 26-28 градусов в других регионах. На юге страны воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов. Поэтому даже в начале осени можно без проблем отправляться к морю.
В Украине погода в первый месяц осени будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.
Как сообщал УНИАН, на севере Европы установилась аномальная жара.
Погода в Украине
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Винница+31°... +16°
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Днепр+32°... +19°
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Донецк+33°... +15°
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Житомир+31°... +17°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+31°... +14°
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Киев+31°... +18°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+32°... +15°
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Луцк+32°... +17°
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Львов+30°... +16°
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Николаев+33°... +17°
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Одесса+33°... +16°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+33°... +17°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+30°... +16°
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Тернополь+31°... +16°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+35°... +17°
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Хмельницкий+31°... +17°
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Черкассы+32°... +16°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+31°... +17°