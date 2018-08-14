В Украине сохраняется пожарная опасность

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

Сегодня, 14 августа, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении

Напомним, в Греции жертвой лесного пожара стал еще один человек: в больнице скончалась 57-летняя женщина. Таким образом, количество погибших увеличилось до 94 человек.