В Украине сохраняется пожарная опасность

10:45, 14 августа 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

Сегодня, 14 августа, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня без осадков, температура до +34° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении

Напомним, в Греции жертвой лесного пожара стал еще один человек: в больнице скончалась 57-летняя женщина. Таким образом, количество погибших увеличилось до 94 человек.

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