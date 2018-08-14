Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 436 человек

09:32, 14 августа 2018
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Более 1300 человек получили травмы.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS
Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 7,0, которое прозошло на индонезийском острове Ломбок, погибли 436 человек.

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Также травмы получили 1353 человека, 353 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома. Экономический ущерб оценивается примерно в 500 миллионов долларов, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Отмечается, что после 7-балльного землетрясения 5-го августа на острове Ломбок были зафиксированы в общей сложности 543 афтершоков разных степеней.

Напомним, пять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 13 августа в китайской провинции Юньнань.

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