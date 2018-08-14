В Киеве сегодня до +31°, без осадков

В столице сегодня будет солнечно.

В Киеве сегодня будет жарко / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 14 августа в Киеве без осадков, температура до +31°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-западный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:42, а зайдет в 20:22.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 августа, в Украине без осадков, на юге до +34°.

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