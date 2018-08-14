В Киеве сегодня до +31°, без осадков
В столице сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 августа в Киеве без осадков, температура до +31°.
Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-западный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:42, а зайдет в 20:22.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 августа, в Украине без осадков, на юге до +34°.
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Погода в Украине
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Винница+31°... +16°
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Днепр+32°... +19°
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Донецк+32°... +15°
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Житомир+31°... +17°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+31°... +15°
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Киев+31°... +18°
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Кировоград+33°... +17°
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Луганск+32°... +15°
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Луцк+31°... +17°
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Львов+29°... +17°
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Николаев+33°... +17°
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Одесса+33°... +17°
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Полтава+32°... +18°
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Ровно+32°... +17°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+31°... +16°
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Тернополь+31°... +16°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+35°... +18°
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Хмельницкий+31°... +16°
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Черкассы+32°... +16°
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Чернигов+30°... +17°
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Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 77 %
Давление: 752 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 52 %
Восход: 06:21
Закат 20:06
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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