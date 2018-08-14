В Украине сегодня без осадков, температура до +34° (карта)

08:03, 14 августа 2018
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По всей стране будет жарко.

В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com
В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 августа, в Украине без осадков, на юге до +34°.

Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта)

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура до +32°.

В северных областях без осадков. Температура до +31°. В центре облачно с прояснениями, температура до +33°.

Прогноз на 14 августа / УНИАН
Прогноз на 14 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Дождь на Медовый спас — пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
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Погода Стерлинг
77 %
752 мм
3.8 м/с
52 %
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