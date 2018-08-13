В Киеве завтра будет жарко и без осадков
Днем температура до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 августа в Киеве без осадков, температура до +31°.
Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-западный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:42, а зайдет в 20:22.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 августа, в Украине без осадков, на юге до +34°.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +16°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+29°... +14°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+31°... +17°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+30°... +18°
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Львов+28°... +17°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+30°... +18°
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Симферополь+31°... +17°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+29°... +15°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+30°... +15°
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Черкассы+28°... +16°
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Чернигов+27°... +15°
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Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 89 %
Давление: 754 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков: 85 %
Восход: 06:20
Закат 20:07
Видимость: 14 км
Фаза луны:
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