Завтра в Украине без осадков, на юге до +34° (видеопрогноз)

По всей стране будет солнечно.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 августа, в Украине без осадков, на юге до +34°.

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На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +32°.

В северных областях без осадков. Температура до +31°. В центре облачно с прояснениями, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Дождь на Медовый спас — пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.

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