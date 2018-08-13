Завтра в Украине без осадков, на юге до +34° (видеопрогноз)

16:30, 13 августа 2018
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По всей стране будет солнечно.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 августа, в Украине без осадков, на юге до +34°.

Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта)

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура до +32°.

В северных областях без осадков. Температура до +31°. В центре облачно с прояснениями, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Дождь на Медовый спас — пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
89 %
754 мм
2.3 м/с
85 %
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