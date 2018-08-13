Завтра в Украине без осадков, на юге до +34° (видеопрогноз)
По всей стране будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 августа, в Украине без осадков, на юге до +34°.
Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта)
На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +32°.
В северных областях без осадков. Температура до +31°. В центре облачно с прояснениями, температура до +33°.
Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Дождь на Медовый спас — пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 14 августа
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Погода в Украине
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Винница+28°... +16°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+29°... +14°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+31°... +17°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+30°... +18°
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Львов+28°... +17°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+30°... +18°
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Симферополь+31°... +17°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+29°... +15°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+30°... +15°
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Черкассы+28°... +16°
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Чернигов+27°... +15°
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Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 89 %
Давление: 754 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков: 85 %
Восход: 06:20
Закат 20:07
Видимость: 14 км
Фаза луны:
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