В Греции возросло число жертв лесных пожаров

Погибли 94 человека.

В Греции увеличилось число жертв лесных пожаров / REUTERS

В Греции жертвой лесного пожара стал еще один человек: в больнице скончалась 57-летняя женщина. Таким образом, число погибших увеличилось до 94 человек.

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В числе погибших - 44 женщины, 35 мужчин и 11 детей. Самому маленькому ребёнку было 6 месяцев, сообщает Euronews.

Также увеличивается число заявок на получение срочных пособий, по информации на конец прошлой недели оно составило 3586 запросов.

Напомним, лесные пожары, которые бушуют на севере американского штата Калифорния, не удастся потушить до сентября.