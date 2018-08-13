В результате мощного землетрясения в Китае пострадали пять человек

Все пострадавшие госпитализированы.

В Китае произошло землетрясение / REUTERS

Пять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 13 августа в китайской провинции Юньнань.

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Все пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии, передает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 24,19 градуса северной широты и 102,71 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 7 км. Землетрясение повредило или разрушило минимум 18 строений, а также вызвало перебои с электроснабжением и связью.

Напомним, в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок, погибли 387 человек. Ранее сообщалось о 381 погибшем.