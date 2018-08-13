Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта)

На западе местами пройдут дожди с грозами.

На этой неделе в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, сохранится жаркая погода.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +33°, в остальных регионах до +31°...+32°.

Прогноз на 13 августа / УНИАН

Во вторник, 14 августа, в Украине ожидается небольшая облачность. На юге до +34°.

Прогноз на 14 августа / УНИАН

В среду, 15 августа, на западе пройдут дожди с грозами. Самая жаркая погода будет на юге и центре - до +34°. В остальных регионах до +33°.

Прогноз на 15 августа / УНИАН

В четверг местами пройдут дожди. Ночью по стране +14°…+20°, днем на юге до +36°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН

В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. На юге до +36°, в остальных регионах до +35°.

Прогноз на 17 августа / УНИАН

18 и 19 августа в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке и западе - до +12°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +25°...+34°. В воскресенье ночью на востоке и западе до +12°, днем в Украине от +25° до +32°.

Прогноз на 18 августа / УНИАН

Прогноз на 19 августа / УНИАН

Народный прогноз

13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне — благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела — солнечная погода продержится еще долго. 14 августа - Медовый спас. Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас — пожаров не будет.

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15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

16 августа - Исааков день. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму. 17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.

18 августа - Евстигней житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет. 19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на второго Спаса — таков и Покров (14 октября).

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