Погода на неделю: в Украине ожидается жара до +36° (карта)
На западе местами пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, сохранится жаркая погода.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +33°, в остальных регионах до +31°...+32°.
Во вторник, 14 августа, в Украине ожидается небольшая облачность. На юге до +34°.
В среду, 15 августа, на западе пройдут дожди с грозами. Самая жаркая погода будет на юге и центре - до +34°. В остальных регионах до +33°.
В четверг местами пройдут дожди. Ночью по стране +14°…+20°, днем на юге до +36°.
В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. На юге до +36°, в остальных регионах до +35°.
18 и 19 августа в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке и западе - до +12°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +25°...+34°. В воскресенье ночью на востоке и западе до +12°, днем в Украине от +25° до +32°.
Народный прогноз
13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне — благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела — солнечная погода продержится еще долго. 14 августа - Медовый спас. Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас — пожаров не будет.
В Украине сегодня без осадков, на юге жара до +33° (карта)
15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.
16 августа - Исааков день. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму. 17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.
18 августа - Евстигней житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет. 19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на второго Спаса — таков и Покров (14 октября).
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Погода в Украине
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Винница+28°... +16°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+33°... +15°
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Житомир+27°... +16°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+29°... +14°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+30°... +16°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+29°... +18°
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Львов+28°... +17°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+35°... +17°
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Полтава+30°... +17°
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Ровно+30°... +17°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+28°... +13°
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Тернополь+29°... +15°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+29°... +16°
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Черкассы+28°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+29°... +16°