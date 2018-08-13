На севере Европы установилась аномальная жара

10:44, 13 августа 2018
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Из-за засухи скандинавским странам приходится импортировать сено.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В северных странах Европы установилась аномальная для этой местности температура вохдуха.

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Скандинавские фермеры из-за засухи вынуждены скармливать скоту запасенное на зиму сено, чтобы избежать вынужденного забоя и последующих финансовых потерь. Обычно урожай кормовых культур собирают два или даже три раза, но этот год может стать исключением.

Сено в Скандинавии сейчас очень дорогое, Швеция и Дания вынуждены закупать его по заоблачным ценам, а Норвегия импортирует его из Исландии, сообщает Euronews.

В Исландии в то же время прошли сильные дожди, что привело к перепроизводству и около 50 тысяч тюков сухой травы уже отправлено в скандинавские страны.

Напомним, из-за сильной жары в Испании погибли девять человек: четверо погибли в автономном сообществе Эстремадура, еще трое - в Каталонии, двое - в Мурсии.

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