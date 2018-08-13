Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 13 августа, почти во всех регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, лесные пожары, которые бушуют на севере американского штата Калифорния, не удастся потушить до сентября.