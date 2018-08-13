Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
В понедельник, 13 августа, почти во всех регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня без осадков, на юге жара до +33° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, лесные пожары, которые бушуют на севере американского штата Калифорния, не удастся потушить до сентября.
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