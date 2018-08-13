В Киеве сегодня до +26°, без осадков

08:30, 13 августа 2018
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В столице сегодня ожидается ясная погода.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 13 августа в Киеве без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:38, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 августа, в Украине без осадков, температура до +33°.

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