В Киеве сегодня до +26°, без осадков
В столице сегодня ожидается ясная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 августа в Киеве без осадков, температура до +26°.
В Индии по меньшей мере 34 человека погибло в результате наводнений
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:38, а зайдет в 20:27.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 августа, в Украине без осадков, температура до +33°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+30°... +16°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +18°
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Львов+28°... +17°
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Николаев+33°... +18°
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Одесса+33°... +17°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+30°... +17°
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Симферополь+31°... +17°
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Сумы+28°... +13°
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Тернополь+29°... +16°
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Харьков+30°... +15°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+29°... +16°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+27°... +14°
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Черновцы+29°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 87 %
Давление: 754 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:20
Закат 20:07
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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