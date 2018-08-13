В Украине сегодня без осадков, на юге жара до +33° (карта)

По всей стране будет солнечно.

Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 августа, в Украине без осадков, температура до +33°.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +29°.

Прогноз на 13 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне — благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела — солнечная погода продержится еще долго.

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