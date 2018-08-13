В Украине сегодня без осадков, на юге жара до +33° (карта)
По всей стране будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 августа, в Украине без осадков, температура до +33°.
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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +29°.
Согласно народному прогнозу, 13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне — благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела — солнечная погода продержится еще долго.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+30°... +16°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +18°
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Львов+28°... +17°
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Николаев+33°... +18°
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Одесса+33°... +17°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+30°... +17°
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Симферополь+31°... +17°
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Сумы+28°... +13°
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Тернополь+29°... +16°
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Харьков+30°... +15°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+29°... +16°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+27°... +14°
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Черновцы+29°... +16°