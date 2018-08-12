Завтра по всей Украине будет солнечно и сухо (карта)
Температура воздуха +27+32 градуса.
Погода в Украине в понедельник, 13 августа, по всей территории Украины будет солнечной, жаркой и без осадков.
Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Понедельник в Украине даже без хвостов - повсюду солнечно, сухо. Температура воздуха +27+32 градуса", – отметила Диденко.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
По данным украинского гидрометцентра, температура воздуха на Западе составит +27...+29 градусов, на Востоке – +28...+31 на Севере и в центральной части Украины – +26...+30 градусов и на Юге – +20...+33 градус.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 августа, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +27...+39
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +26...+28
Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
-
Днепр+29°... +16°
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Донецк+31°... +15°
-
Житомир+27°... +14°
-
Запорожье+30°... +16°
-
Ивано-Франковск+25°... +12°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+29°... +14°
-
Луганск+30°... +16°
-
Луцк+26°... +13°
-
Львов+24°... +14°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +16°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+27°... +12°
-
Симферополь+28°... +14°
-
Сумы+29°... +14°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+31°... +16°
-
Хмельницкий+26°... +14°
-
Черкассы+29°... +15°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+26°... +15°