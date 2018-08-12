Завтра по всей Украине будет солнечно и сухо (карта)

Температура воздуха +27+32 градуса.

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Погода в Украине в понедельник, 13 августа, по всей территории Украины будет солнечной, жаркой и без осадков.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине даже без хвостов - повсюду солнечно, сухо. Температура воздуха +27+32 градуса", – отметила Диденко.

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По данным украинского гидрометцентра, температура воздуха на Западе составит +27...+29 градусов, на Востоке – +28...+31 на Севере и в центральной части Украины – +26...+30 градусов и на Юге – +20...+33 градус.

Прогноз погоды на воскресенье, 12 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +27...+39

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +26...+28