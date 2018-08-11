Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 387 (видео)

Кроме этого, землетрясение магнитудой 6,9 уничтожило десятки тысяч зданий.

Землетрясение в индонезии \ REUTERS

В результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок, погибли 387 человек. Ранее сообщалось о 381 погибшем.

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Землетрясение магнитудой 6,9 уничтожило десятки тысяч зданий, среди которых были мечети. «Предполагается, что число жертв может вырасти, тела могут быть погребены под селями и обломками», - сообщило индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям, передает kommersant.

Землетрясение на туристическом острове произошло 5 августа.